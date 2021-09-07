Кулуари ВР частково відкриють для ЗМІ

Таким чином, крім 120 осіб в пресцентрі на третьому поверсі й 30 осіб в прес ложі балкона сесійного залу допускається присутність до 40 журналістів у відведеній частині кулуарів на другому поверсі. Про це свідчить відповідне розпорядження, що підписав спікер парламенту Дмитро Разумков, передає УНН.

Як зазначено, до розпорядження Голови Верховної Ради України "Про додаткові заходи із запобігання виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року No 151 (в редакції розпорядження Голови Верховної Ради України від 16 липня 2021 року No 204) внесли такі зміни:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. На часткове виключення з пункту 1 цього розпорядження дозволити присутність представників засобів масової інформації в адміністративному будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 за наявності постійної картки акредитації, виданої Апаратом Верховної Ради України, та разових додаткових перепусток у такій кількості:

1) до 120 осіб - у пресцентрі на третьому поверсі; 2) до 30 осіб - у ложі преси балкону зали засідань Верховної Ради України; 4) до 40 осіб - у відведеній частині кулуарів другого поверху пленарної частини Верховної Ради України.

Установити, що:

1) до пресцентру на третьому поверсі допускається від телевізійних каналів не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств - до 2 осіб, від інших видань - по 1 особі; 2) до відведеної частини кулуарів другого поверху пленарної частини Верховної Ради України допускається від телевізійних каналів не більше однієї знімальної групи (до 2 осіб), від інформаційних агентств, у тому числі фотокореспондентів, - до 2 осіб, від інших видань - по 1 особі";

2) підпункт 5 пункту 8 викласти в такій редакції:

"5) організувати допуск представників засобів масової інформації до будинку Верховної Ради України по вул. Грушевського, 5 через під'їзд No 1 та допуск операторів/фотокореспондентів з професійним обладнанням до ложі преси балкону, кулуарів другого поверху пленарної частини Верховної Ради України, кулуарів третього поверху пленарної частини Верховної Ради України, по черзі після отримання на посту охорони відповідної разової додаткової перепустки, що підлягає поверненню на цей пост охорони після закінчення робочого дня".

До прикладу восени минулого року у ВР планували з початком четвертої сесії парламенту допустити до кулуарів журналістів, проте, через зростання захворюваності на коронавірус їх вирішили допускати. За матеріалами УНН.