"Квартал-95" прокоментував продаж Росії франшизи на "Лігу сміху"

У "Студії Квартал-95 "не змогли підтвердити або спростувати продаж російському каналу "СТС " франшизи на знімання "Ліги сміху".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти поцікавилися, чи дійсно російський телеканал придбав франшизу на знімання гумористичної програми" Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах вів Володимир Зеленський, і який досі володіє правами на цю торгову марку.

У відповідь на це в "Кварталі" заявили, що дистрибуцією їх продукції займається шведська "Eccho Rights", при цьому правовласник не може впливати на стратегію продажів компанії. Крім цього було відзначено, що умови продажу формату є комерційною таємницею і не можуть розголошуватися.

Тим часом придбання франшизи підтвердив учасник креативної команди російської "Ліги сміху" редактор "Міжнародного союзу КВК" Євген Донських. За його словами, "СТС" вже давно придбав права на кілька продуктів, серед яких "Ліга сміху", і працює з ними вже понад рок.

До цього стало відомо, що російський телеканал "СТС" запускає власну версію українського проєкту "Ліга сміху, створеного "Студією Квартал 95".