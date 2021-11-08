Kyiv Post припиняє роботу. Колектив каже - так позбавляються незручних журналістів

Власник англомовної газети Kyiv Post Аднан Ківан оголосив про припинення роботи видання з 8 листопада та запуск незабаром україномовної версії газети. Водночас колектив англомовної Kyiv Post заявив, що власник таким чином "позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів".

Про призупинення виходу Kyiv Post повідомляється на сайті видання.

Ківан подякував команді газети та головному редактору Браяну Боннеру "за його службу Україні та незалежній журналістиці протягом останніх 25 років".

Боннер, згідно з повідомленням, заявив, що піде у відставку після закриття газети та збереження її архівів. Він подякував Ківану "за цю сильну підтримку з того часу, як він купив газету", повідомляє Kyiv Post.

У коментарі одеському 7 каналу, що також належить Ківану, бізнесмен уточнив, що видання змінить формат і планує стати мультимедійним, а процес перезавантаження триватиме близько місяця. За його словами, редакцію Kyiv Post посилять найкращими журналістами України, США, Канади та Європи.

Ківан сказав, що тепер газета виходитиме не лише англійською, а й українською, російською та арабською мовами.

Колишній шеф-редактор новин 7 каналу Олена Ротарі повідомила у Facebook про запуск україномовного Kyiv Post. Про це пише Детектор медіа. Наразі пост Ротарі недоступний.

"За своїм контентом україномовний Kyiv Post повністю відрізнятиметься від англомовної версії. І мені зараз необхідний повний штат співробітників. З 1 листопада я готова зустрітися з кожним із вас у Києві", - написала Ротарі.

Водночас, Боннер у коментарі виданню повідомив, що нічого не знає про запуск україномовного Kyiv Post.

"Мене здивувало це повідомлення. Я нічого не знаю про те, що Олена Ротарі - головний редактор україномовної версії Kyiv Post. Наскільки мені відомо (у редакції Kyiv Post, - ред.) нічого не змінилося. Незабаром я зустрінуся з Аднаном Ківаном, щоб усе це обговорити", - сказав Бонер.

Тим часом на сторінці однієї з журналісток Kyiv Post Ганни Миронюк з'явилася позиція колективу видання. В опублікованому тексті йдеться про те, що сьогодні співробітників газети звільнили.

Журналісти вважають розширення формату видання втручанням у редакційну політику.

"Спроба колективу зберегти незалежність Kyiv Post викликала опір власника. Ми вважаємо припинення роботи видання та звільнення колективу розплатою Аднана Ківана... Ми вважаємо, що таким чином власник позбавляється незручних, чесних та принципових журналістів", - йдеться у тексті заяви.

Команда видання запропонувала власнику продати газету або передати торговельну марку редакції Kyiv Post, але він, за словами журналістів, не погодився.

Одеський забудовник Аднан Ківан купив Kyiv Post у бізнесмена Мохаммада Захура у 2018 році. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.