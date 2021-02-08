Латвія заборонила російський телеканал за мову ненависті проти України

Національна рада з електронним ЗМІ (NEPLP) Латвії вирішила на рік заборонити трансляцію телеканалу "Росія РТР" на території країни. Рішення набуде чинності 15 лютого.

Про це повідомив голова правління NEPLP Івар Аболіньш, передає Delfi.

"Ми свій інформпростір захищали, захищаємо і будемо захищати", - підкреслив Аболіньш.

Торік улітку NEPLP констатував розпалювання ненависті в передачі "60 хвилин" на цьому телеканалі, і почав процес обмеження.

Учасники програми, а також ведуча Ольга Скабеєва при розмові про Україну використовували позначення, які розцінюються як мова ненависті. Зокрема, Україна була названа терористичною державою, а її колишній президент Петро Порошенко - терористом. Під час дискусії Скабеєва запропонувала ввести на територію України російські війська, щоб втихомирити обидві сторони конфлікту.

Латвія не вперше обмежує ретрансляцію "Росія РТР". Так, у січні 2019 року цей телеканал заборонили на три місяці. За матеріалами LB.ua