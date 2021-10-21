Лещенко - Шустеру: Маю право на репліку, прошу запросити мене в ефір

Колишній член Наглядової ради "Укрзалізниці", екснардеп Сергій Лещенко просить телеведучого Савіка Шустера запросити його в ефір своєї програми.

Про це Лещенко написав у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лещенко стверджує, що його ім'я вчора весь вечір згадували в ефірі телеканалу "Україна 24".

Це тепер дає мені законне право на репліку. Тож звертаюся до ведучого програми "Свобода слова" Савіка Шустера запросити мене для участі в ефірі в цю п'ятницю для дотримання балансу думок і неупередженості", - написав Лещенко.

Він підкреслив, що має юридично гарантоване право на відповідь.

"Відмову вважатиму повною зневагою базових стандартів журналістики", - підсумував він.