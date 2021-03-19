Мендель не буде ведучою програми "Погляд з Банкової" на каналі "Дом"

Прессекретарка Президента України Юлія Мендель взяла участь у пілотній версії програми "Взгляд с Банковой" на телеканалі "Дом" з метою привернути увагу аудиторії та отримати зворотний зв'язок.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі на сайті телеканалу "Дом".

Як зазначається в повідомленні, "телеканал "Дом" запускає нову серію програм "Взгляд с Банковой", в якій головними дійовими особами виступають стейкхолдери, пов'язані з Офісом Президента.

Піонером стала прессекретарка Президента Юлія Мендель, яка погодилася спеціально для аудиторій каналу з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей давати відповіді на запитання як спікерка Президента й пояснювати позицію влади з актуальних для наших глядачів тем".

"У наступних епізодах серії програм "Взгляд с Банковой", - сказано в пресрелізі, - запланована поява інших стейкхолдерів або спікерів представників влади як запрошених гостей або експертів".

На Facebook-сторінці та YouTube-каналі "Дом" 15 березня вийшов пілотний випуск програми "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". "Із метою недопущення подвійних трактувань участі Юлії Мендель або інших запрошених гостей та експертів у проєктах каналу повідомляємо, що пілотна версія, яка була представлена в соціальних мережах 15 березня, мала на меті привернути увагу аудиторії та отримати зворотний зв'язок на вказаний номер телефону", - пояснили на телеканалі.

Ефірний перший епізод проєкту "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель" вийде в ефір телеканалу "Дом" у неділю, 21 березня, о 20:05 за київським часом. На сайті телеканалу можна стежити за прямою трансляцією.

"Ми врахували думки аудиторій та шкодуємо, що могли ввести в оману частину підписників наших соціальних мереж щодо участі пані Мендель у проєкті як ведучої на телеканалі. Перепрошуємо за те, що відразу не внесли ясність у це питання. Ми врахували критику й наполягаємо на тому, що всі запрошені спікери та експерти обмежені питаннями ведучих або журналістів. Редакція невпинно повторює, що наша діяльність базується на принципах Кодексу етики українського журналіста", - підкреслили на телеканалі.

15 березня на сторінці "Дома" в Фейсбуці з'явився анонс: "Цього тижня на Телеканал Дом і UATV на русском стартує щотижневе ТВ- шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Це авторський проєкт прессекретарки президента України.

Мендель коментує актуальні події, ділиться своїми висновками про те, що відбувається, робить прогнози спеціально для аудиторій, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу. Щотижня на сторінці в Facebook телеканалу "Дом" глядачі зможуть поставити свої запитання або відправити повідомлення на номер Viber +380 (50) 419 13 57, а в неділю прессекретарка глави держави відповість на них. За матеріалами Укрінформ.

У понеділок, 15 березня, вийде пілотний епізод для наших підписників у соціальних мережах і в YouTube - о 19:30 за київським часом. А вже в неділю, 21 березня, відбудеться телевізійна прем'єра першого епізоду з трансляцією на всіх діджитал-платформах телеканалів #ДОМ та #UATV".