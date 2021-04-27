Microsoft працює над новим інструментом пошуку зчитувача PDF Edge

У січні Microsoft заявила, що працює над новим інструментом пошуку зчитувача PDF Edge. Відповідно до експериментальних та нових функцій, виявлених у тестових збірках, зараз Microsoft, схоже, працює над більш потужним зчитувачем PDF у браузері.

Однією з особливостей є "продовження з того місця, де Ви зупинилися". Зараз, коли Ви відкриваєте документи PDF у Edge або Chrome, які Ви перестали читати на певній сторінці, вони відкриваються на початку файлу. Якщо Ви закриєте файл, Вам доведеться вручну перейти туди, де Ви зупинились.

У наступній версії Microsoft Edge, яка, як очікується, надійде в цьому році, Ви незабаром зможете відновити читання з того місця, де Ви востаннє закрили документ.

Оновлення Microsoft Edge також матиме кілька покращених прокруток.

Наприклад, Ви можете незабаром прокрутити кожну сторінку або дві сторінки, коли переглядаєте документи у двосторінковому макеті.

Подібним чином, Microsoft тестує вдосконалення продуктивності, щоб забезпечити більш плавне прокручування документів. Це повинно приховувати білі смуги, які з'являються під час прокрутки довгих файлів PDF.

Ще одна нова функція дозволить користувачам відкрити додатковий ескіз бічної панелі, який вже доступний у Chrome. Це дозволить користувачам переміщатися в документах за допомогою мініатюр, які з'являться на лівій бічній панелі.

Нагадаємо, дослідники безпеки опублікували в Мережі PoC-експлойт для запуску шкідливого коду в Chrome, Edge, Vivaldi, Opera і інших браузерах на базі Chromium. Уразливість зачіпає JavaScript-движок V8 і вже виправлена в його вихідному коді, але виправлення поки ще не інтегровано ні з кодовою базою Chromium, ні з заснованими на ньому проектами.

Також дослідники виявили безліч уразливостей в популярних додатках, що допускають виконання довільного коду в системах користувачів всього лише за допомогою одного кліка. Саме тому такі баги отримали неформальне ім'я "уразливості одного кліка" (one-click vulnerabilities).

Розробники WhatsApp усунули дві небезпечні уразливості в Android-версії месенджера. Якщо зловмисник задіє ці дві уразливості в атаці, у нього з'явиться можливість виконати шкідливий код і віддалено зламати мобільний пристрій жертви.

Окрім цього, кіберзлочинці атакують уразливі сервери Microsoft Exchange з метою встановлення програмного забезпечення для майнінгу криптовалют у рамках шкідливої кампанії, спрямованої на використання обчислювальних потужностей скомпрометованих систем для заробітку.