Microsoft припинить підтримку Windows 10 у 2025 році

Компанія Microsoft заявила, що з 2025 року припинить підтримку Windows 10, оскільки представить серйозне оновлення своєї операційної системи вже в цьому місяці. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

"Microsoft заявляє, що припинить підтримку Windows 10 в 2025 році, так як в кінці цього місяця готується представити велику модернізацію своєї операційної системи Windows", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що коли була випущена Windows 10, Microsoft заявила, що вона повинна стати останньою версією операційної системи. Але з 14 жовтня 2025 року не буде нових оновлень або виправлень безпеки для версій Home або Pro.

Також Microsoft заявляє, що її наступник стане одним з "найзначніших оновлень" ОС за останнє десятиліття.

Очікується, що в новій ОС буде повністю перероблений призначений для користувача інтерфейс і магазин Windows.

Так, її попередник, Windows 7, був знятий з виробництва у 2020 році, хоча компанії могли платити Microsoft за продовження отримання оновлень для Windows 7 Professional і Windows 7 Enterprise.

Microsoft представить наступне покоління Windows на заході 24 червня.

У Microsoft вирішили змінити шрифт, яким за замовчуванням користувачі будуть писати в Office.

За матеріалами УНН.