Мінцифри не планує продавати "Дію" в інші країни

Мінцифри не планує продавати програму "Дія" в інші країни. Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Так, у нас було вже не одне спілкування з різними країнами, компаніями. Я вам скажу чесно, якби ми хотіли сфокусуватися на цьому питанні і десь продати схожу технологію чи допомогти впровадити щось схоже в будь-якій іншій країні, то ми б це вже зробили. Ми зараз сфокусовані лиш на одному - 100% послуг оцифрувати та зробити зручний сервіс для наших громадян. Це є ключова мета. А запити надходять, і ми їх обробляємо фоном, коли є час", - наголосив Федоров.

Він зазначив, що наразі команда відомства працює лише над цифровізацією в Україні.

"Ми сфокусовані на роботі. І зараз немає мети - створити та продати в інші країни "Дію" або схожий продукт. Завдання лише одне - якісний інтернет, навчити людей цифрової грамотності та створити продукти, якими користуватимуться українці, і не витрачатимуть час на черги та бюрократію", - резюмував міністр. За матеріалами "Гордон".