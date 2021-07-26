Мінцифри пропонує мільйон тому, хто зламає "Дія.Підпис"

Міністерство цифрової трансформації запускає другий етап багбаунті з пошуку вразливостей у застосунку "Дія" з призовим фондом 1 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Мінцифри.

"Дія - найбезпечніший український державний IT-продукт. Застосунок не зберігає персональні дані, а лише відображає інформацію, яка вже є про вас у реєстрах", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у вівторок, 27 липня, віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе брифінг щодо запуску багбаунті.

"Учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду. Пріоритет цього етапу - тестування Дія.Підпису. Призовий фонд: 1 млн грн", - ідеться в повідомленні.

У Мінцифри зауважили, що взяти участь можуть всі охочі незалежно від досвіду та кваліфікації.

Реалізація багбаунті відбувається за підтримки міжнародної платформи Bugcrowd та Агентства з міжнародного розвитку США USAID Ukraine - USAID Україна "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України".

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство цифрової трансформації запустило багбаунті з пошуку вразливостей у застосунку "Дія" 8 грудня 2020 року.

Тоді була створена тестова версія додатку, в якій не було персональних даних користувачів і жодної інформації про них. Загальний призовий фонд багбаунті становив майже 1 млн грн. Тоді у "Дії" не було виявлено вразливостей, які б впливали на безпеку.