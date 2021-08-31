Міністр Федоров обговорили просування українського контенту

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 31 серпня у Вашингтоні провів переговори з віцепрезидентом Google Караном Бхатія. Сторони обговорили подальші плани щодо співпраці між Україною та Google. Про це повідомляє Telegram-канал Федорова.

Федоров під час зустрічі підняв проблему російського контенту на головній сторінці українського YouTube Music і YouTube. Він наголосив, що пропонування російського контенту українців є неприпустимим під час війни з Росією.

"Щоб більше не повторювались такі кейси, ми запропонували компанії залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент. Це відкриє можливості для розвитку української музичної та креативної індустрії", - пояснив він.

Також серед важливих питань - оптимізація співробітництва щодо застосунку "Дія". Міністр додав, що він також обговорив з віцепрезидентом Google можливість доступу українців до фонду YouTube Shorts - спеціальної програми підтримки креаторів. За матеріалами Главком.