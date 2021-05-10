Мінкульт України розглядає варіанти блокування сигналу з окупованих територій і Росії

Міністерство культури й інформаційної політики України розглядає варіанти блокування сигналу з окупованих територій Донбасу і Криму, повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода міністр Олександр Ткаченко, повідомляє УНН.

"Ми зараз завершуємо напрацювання плану заходів. Це, по-перше, розширення мовлення нашого, особливо в територіях прикордонних, розширення, власне, мовлення "Зеонбуду", варіанти, яким чином можна реагувати та протидіяти розповсюдженню сигналу з Криму та окупованої території Донбасу та і самої Росії на українські території", - сказав Ткаченко.

За його словами, йдеться не тільки про ефірний сигнал, а й про роботу з інтернет-провайдерами, з деякими кабельними провайдерами.

"Тобто зараз напрацьована база, скільки, власне, ми всього цього "добра" бачимо у нашому просторі. І цей план заходів ми подаватимемо в Кабмін, в РНБО для того, щоб він був затверджений і виглядав не як спорадичні рішення, а як системний підхід, який має на меті не тільки додаткові інвестиції в цю сферу з боку держави, але й покроковий план дій для того, щоб, по-перше, українське бачили більше і легше, і для того, щоб, по-друге, російської пропаганди на цих теренах було менше", - заявив міністр.

Раніше "Кримська правозахисна група" провела моніторинг поширення телевізійного сигналу на півдні Херсонської області. У восьми населених пунктах, охоплених моніторингом, вдалося зловити російське телебачення. Сигналу українського телебачення в цих населених пунктах зловити не вдалося.

Тим часом Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій оголосило перший тендер для українських телерадіомовників на територію анексованого Криму.

Росія припинила мовлення українських ЗМІ на контрольованих нею територіях України - в анексованому Криму та на окупованій частині Донбасу. Українські засоби масової інформації шукають можливості доносити свій сигнал до аудиторії на непідконтрольній Києву території.