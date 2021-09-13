На одному з сайтів в Інтернеті виявлено базу даних жителів України, яка може містити персональні дані
В Інтернеті виявили базу даних жителів України, яка може містити майже 53 мільйони записів про персональні дані.
Про це повідомляє сайт уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
"На одному з сайтів в мережі Інтернет виявлено базу даних жителів України, яка може містити персональні дані: ПІБ, дату народження, номер телефону, населений пункт, вулицю, номер будинку і квартири. За інформацією, розміщеною на зазначеному сайті, в базі може міститися майже 53 мільйони записів", - йдеться в повідомленні відомства.
У Національну поліцію направили листа про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і вжиття відповідних заходів реагування.