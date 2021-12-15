На українського журналіста Цимбалюка в Росії порушили справи про екстремізм - адвокат

На українського журналіста, кореспондента агентства УНІАН у Москві Романа Цимбалюка в Російській Федерації порушили справи про екстремізм.

Як передає Укрінформ, про це адвокат Микола Полозов повідомив у Фейсбуці.

"Російська влада настільки нетерпима до прояву будь-якої альтернативної думки, крім її власних наративів, що нерідко виходить за рамки здорового глузду... Єдиний акредитований у Росії український журналіст Роман Цимбалюк опинився в цій же Росії поза законом. Як водиться, звинуватили в екстремізм. Поки що збираються порушувати кілька адміністративних справ за 20.3.1 (розпалювання ненависті або ворожнечі) Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення", - повідомив Полозов.

За його словами, важливо розуміти специфіку російського законодавства.

"Межа між "адміністративним" екстремізмом і "кримінальним" дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах з політичним інтересом влади дуже передбачувана. Багато експертів вважають, що ці статті неконкретні, розпливчасті та "гумові", тобто такі, що дають змогу натягувати норму на будь-які обставини", - зазначив Полозов.

Він наголосив, що додатковою ознакою узгодженої атаки на Цимбалюка є злив через "пропагандистські смітники" "різної нібито інформації, що дискредитує, наприклад, абсурдних обвинувачень у шпигунській діяльності".

"Хай там що, з боку влади РФ чиниться тиск на іноземного журналіста, фактично з позбавленням його права на свободу висловлення думок і здійснення професійної діяльності. Вважаю, що такі дії стосовно журналістів неприпустимі й за них владі доведеться відповідати в незалежних міжнародних судових інстанціях", - заявив Полозов.

Він додав, що за домовленістю з Цимбалюком представлятиме його інтереси з усіх питань, які "так цікавлять владу Росії".

Роман Цимбалюк - український журналіст, власний кореспондент агентства УНІАН у РФ. Він єдиний український кореспондент, акредитований у Росії. Цимбалюк займає жорстку проукраїнську позицію, відзначився уїдливими питаннями російським політикам, включаючи Президента РФ Володимира Путіна, та сміливими заявами на підтримку України на популярних ток-шоу російського телебачення. Живе у Москві. За матеріалами Укрінформ.