Нацрада перевірить канал "НАШ" через виступ Азарова в ефірі

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила перевірку телеканалу "НАШ" через ефір з колишнім прем'єр-міністром України Миколою Азаровим.

Про це інформує пресслужба регулятора.

"Микола Азаров заперечував участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Росії, ігнорував наявність незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконні дії з використанням зброї на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Він покладає відповідальність за збройну агресію Російської Федерації проти України на ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Такі вислови Нацрада розцінює як розпалювання ворожнечі та посилення вже наявного військового протистояння. Зазначається, що слова Азарова можуть призвести до подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО і на всій території України.

Крім того, у виступі експрем'єра містилися неправдиві висловлювання, що упереджують рішення Міжнародного кримінального суду, мовляв, суд чітко визначив, що в Україні, далі мовою оригіналу, "имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы".

У Нацраді обурені, що ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на ці та подібні висловлювання.

"Це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації. Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння", - підсумовує Національна рада. За матеріалами ТСН.ua