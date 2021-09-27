Нарешті у Твіттері запрацювали донати для авторів

У соціальні мережі Twitter з'явилася можливість донатити авторів, яких ви читаєте, повідомляє Bit.ua.

Про це повідомили у Twitter. Як це працюватиме?

Функція донатів запрацювала для користувачів iOS, і в найближчі тижні з'явиться для Android.

"Наша функція фінансової підтримки - тепер вона називається Tips - доступна для всіх з додатковими опціями виплат, які можна вибрати, включаючи навіть криптовалюту", - розповіли у компанії Twitter.

Функція Tips - це не внутрішня підписка на улюбленого автора. Це послуга в меню облікового запису авторів, яка збирає у собі всі платіжні платформи, де можна задонатити гроші тим, кого ви читаєте.

Наприклад у Tips автор може додати посилання на Patreon, або сервіс для оплати біткоїнами, або іншу платіжну систему.

У компанії зазначають, що деякі автори розміщували раніше у Твіттері посилання на платіжну систему, де їх можна задонатити. І послуга Tips має полегшити всім життя, зібравши усі платформи в одному місці.

Ми розповідали, що YouTube тестує завантажування відео в браузері для перегляду без інтернету.

Функція завантаження відео працюватиме в браузерах Chrome, Edge або Opera. У вашому обліковому записі YouTube з'явиться папка "Завантаження". Там зберігатимуться відео, які можна буде відтворити на комп'ютері без доступу до інтернету.