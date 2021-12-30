Найвищий рівень дотримання стандартів показали шість онлайн-медіа - ІМІ

Найвищий рівень дотримання професійних стандартів у четвертому кварталі 2021 року показали шість онлайн-медіа - "Суспільне", "Дзеркало тижня", "Ліга", "Українська правда", "Бабель", "Громадське".

Як передає Укрінформ, про це ідеться у щоквартальному моніторингу Інституту масової інформації.

Моніторинг проходив у грудні 2021 року.

Дотримання стандарту балансу думок і точок зору погіршилося, у порівнянні з попереднім періодом моніторингу, майже на 2% і склало 92,5% в середньому серед усіх досліджуваних медіа.

Не зафіксовано порушень цього стандарту на шести сайтах: "Ліга", "Суспільне", "Громадське", "Бабель", "Дзеркало тижня", "Кореспондент".

Найбільше незбалансованих новин виявилося на сайтах "Політека" і "Страна".

Порушення стандарту балансу передусім трапляється в матеріалах з ознаками замовлення або з політичними маніпуляціями. Переважна більшість незбалансованих матеріалів просуває чиїсь інтереси.

Рівень дотримання стандарту достовірності у порівнянні з попереднім періодом моніторингу практично не змінився, і становить 94,6%.

На 100% стандарту достовірності дотримались сайти "Ліга", "Бабель", "Дзеркало тижня", "Українська правда", "Громадське" та "Укрінформ".

Найнижчий рівень дотримання стандарту достовірності зафіксовано на сайті "Страна".

Українські сайти, які порушували цей стандарт, у своїх матеріалах забували вказати джерела взагалі (особливо це стосувалось новин із слухань у справі МН17, які проходили в Нідерландах), траплялися і новини з невідомих акаунтів із соцмереж.

Дотримання стандарту відокремлення фактів від коментарів погіршилося, якщо порівняти з попереднім періодом моніторингу, майже на 3% і становило 87,5% в середньому серед усіх досліджуваних медіа.

Не зафіксовано порушень цього стандарту на сайтах "Суспільне", "Громадське", "Ліга", "Українська правда", "Укрінформ", "Гордон".

Найнижчі показники дотримання цього стандарту зафіксовано на сайтах "Політека" та "Страна".

Найчастіше цей показник порушується в матеріалах з маніпуляціями, проросійською пропагандою, та в матеріалах про шоубізнес.

З наступного року ІМІ перегляне підбірку сайтів для регулярного моніторингу та розширить підходи до методології і регулярності оцінювання. Окрім того, до оцінювання за стандартами "Білого списку" буде включено сторінки медіа в соцмережах.