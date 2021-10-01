Netflix запустив українську версію сайту

Стримінгова платформа Netflix запрацювала з українським інтерфейсом та запустила українську версію сайту netflix.ua.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграмі.

Він додав, що також компанія запустила україномовні сторінки у Фейсбуці та Інстаграмі. За словами Федорова, Netflix обіцяє випускати ще більше контенту з українським дубляжем та субтитрами.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2020 року українські студії озвучення Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн стали партнерами американської компанії стрімінгових сервісів Netflix.