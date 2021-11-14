NHTSA у США розслідує програмне забезпечення безпілотних автомобілів "Тесла"

3 листопада цього року позашляховик Tesla моделі Y 2021 року спричинив аварію під час бета-тестування на автостраді.

За словами водія, коли він побачив, що машина діє неадекватно, він намагався взяти її під контроль, утім Тесла "виїхала на неправильну смугу, створивши небезпечний маневр, піддавши ризику всіх учасників" транспортного руху. Про це мовиться у скарзі водія, повідомляє Associated Press. Про це інформує Голос Америки українською.

"Автомобіль виїхав на неправильну смугу, і мене збив інший водій", - описав він ДТП у своїй скарзі.

Де саме трапилась аварія, не сказано. Внаслідок інциденту автомобіль отримав серйозні пошкодження, ніхто з людей не постраждав.

Речник урядової агенції "Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США" у відповідь на запит журналістів повідомив, що агенція співпрацює з компанією "Тесла", щоб отримати більше інформації про інцидент.

Видання АР зауважує, що раніше уряд США попросив компанію "Тесла" надати більше інформації про бета-тестування своїх безпілотних автомобілів.

У серпні цього року після низки аварій за участю автомобілів Tesla, Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США почала офіційне розслідування щодо іншого програмного забезпечення для водіння "Тесли" - Autopilot.

Агентство було здивоване рішенням автовиробника не відкликати автомобілі після того, як компанія випустила оновлення, що усуває попередній дефект з безпеки програмного забезпечення Autopilot.

Журналісти звернулись за коментарем до Національної адміністрації з безпеки дорожнього руху США та "Тесли" за коментарем.