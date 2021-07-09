Новинський відмовився від купівлі каналу "Наш"

Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський заявив, що вийшов із перемовин щодо купівлі телеканалу "Наш". Про це повідомляє його пресслужба у Facebook.

Перемовини, які вели представники групи компаній Smart Holding щодо купівлі телеканалу "Наш", зупинено, і Smart Holding виходить із перемовного процесу.

"Так, ми вели перемовини і відкрито заявляли про це, не роблячи із самого процесу таємниці. Однак ми не порозумілися з [екснардепом, лідером партії "Наші"] Євгенієм Мураєвим. Як я і обіцяв, ми публічно повідомляємо про припинення перемовин", - заявив Новинський.

Нардеп також підкреслив, що не має наміру вести перемовини про придбання будь-якого іншого засобу масової інформації.

Скріншот: Пресцентр народного депутата України Вадима Новинського / Facebook

У квітні 2021 року "Українська правда" повідомила про намір Новинського купити телеканал "Наш", але він публічно цього не коментував, лише заперечував, що його фінансує. У червні Новинський підтвердив, що вже понад рік веде перемовини про купівлю щонайменше частки телеканалу.

Згідно з президентським законопроєктом про олігархів, одним із критеріїв статусу олігарха є "вплив на засоби масової інформації".

Контекст:

Телеканал "Наш", створений на базі жіночого телеканалу Maxxi TV, вийшов у прямий ефір 7 листопада 2018 року. Його запустив народний депутат VIII скликання Євгеній Мураєв. Назва телеканалу співзвучна з назвою партії "Наші", яку Мураєв очолив у вересні 2018 року.

Повноцінне мовлення телеканалу "Наш" стартувало в листопаді 2018 року. Офіційним власником телеканалу вказано батька Євгенія Мураєва Володимира Мураєва - він помер наприкінці 2020 року. За даними KharkivToday, зараз кінцевий бенефіціар каналу - мати політика.

Канал неодноразово потрапляв у скандали через проросійський порядок денний: у грудні минулого року в його ефірі з'явився представник бойовиків "ЛНР" Родіон Мірошник, також канал отримував попередження за трансляцію пресконференції російського президента Володимира Путіна.

Узимку 2021 року Мураєв пообіцяв, що продавати "Наш" голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Вікторові Медведчуку не буде. Він підтвердив, що коли продавав канал NewsOne нардепу Тарасові Козаку, вів перемовини з Медведчуком, і звинуватив його в заморожуванні своїх активів у Росії. Він підкреслив, що тепер жодних ресурсів не продаватиме Медведчуку через політичні розбіжності.

У червні 2021 року телеканал "Наш" очолив політтехнолог Володимир Грановський, який 2004 року працював у штабі кандидата в президенти України Віктора Януковича, а 2014-мго - у проєктах, пов'язаних із Медведчуком.

На початку липня Мураєв повідомив, що передає управління телеканалом трудовому колективу і припиняє займатися медіаменеджментом. Водночас Мураєв збирається використовувати майданчик телеканалу для "обговорення формули країни". За матеріалами Гордон.