Офіс президента не відповів на запит "Прямого" щодо продажу "Ліги сміху" в Росію

Офіс президента України не відповів на запит телеканалу "Прямий" щодо продажу проєкту "Ліга сміху" російському каналу "СТС".

Про це в ефірі "Прямого" заявила ведуча Світлана Орловська.

"Телеканал "Прямий", напевно як і не один телеканал, надіслав запит до Офісу президента з приводу якраз цього продажу. Відповіді не отримав. Так от, власне, коли щось приховується, то відповіді не даються. Це абсолютно зрозуміла ситуація", - зауважила Орловська.

"Так що, чекаємо. Вірніше - чекайте, Офіс президента і Володимир Зеленський, на відповідь від українського народу на ваші дії... Це називається доступ до публічної інформації, яку нам не надають", - додала ведуча.

Нагадаємо, "Квартал" продав "Лігу сміху" компанії, проти якої Зеленський минулого року наклав санкції.

Раніше у "Студії "Квартал 95" не підтвердили і не спростували продаж російському каналу "СТС" франшизи на зйомки "Ліги сміху", зазначивши, що дистриб'юцією їхніх продуктів займається шведська компанія "Eccho Rights".

Як повідомлялось, російський телеканал СТС купив франшизу на проєкт Володимира Зеленського "Ліга сміху".

Нагадаємо, народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв написав "95 квартал" продав Росії продукт, в якому братимуть участь команди з так званої "ДНР", тобто фактично бізнес Зеленського працює на ворога і терористів.