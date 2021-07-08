ОГПУ оголосив тендер на оновлення власного сайту за 600 тис. гривень

Тендер оголосили 7 липня.

Про це свідчать дані в ProZorro.

Послуги повинні включати:

- надання невиключної ліцензії на програмне забезпечення управління вмістом веб-додатків для створення програмного забезпечення веб-порталу Офісу генерального прокурора і органів прокуратури, а в його межах необмеженої кількості веб-додатків;

- створення дизайну веб-порталу Офісу генпрокурора і органів прокуратури, веб-сайту Офісу генпрокурора і шаблонного сайту прокуратури обласного рівня;

- міграцію даних з існуючих веб-додатків в веб-портал Офісу генпрокурора і органів прокуратури;

- передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення веб-порталу Офісу генпрокурора і органів прокуратури;

- передачу примірника програмного забезпечення веб-порталу Офісу генпрокурора і органів прокуратури на фізичному носії і підготовленого комплекту документації на створення оновленого веб-порталу;

- підготовку не менше 6 працівників Офісу генпрокурора для роботи з веб- порталом з метою його належного адміністрування та управління контентом.

Термін надання послуг - до 17 грудня.

23 липня кінцевий термін подання тендерних пропозицій, початок аукціону - 26 липня.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що Москва відмовила Києву в екстрадиції біглого українського президента Віктора Януковича, прокуратура України планує повторно звернутися із запитом з цього приводу.