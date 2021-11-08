Порошенко продав права на "5 канал" та "Прямий"

Лідер "Євросолідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко продав 100% корпоративних прав на телеканали "5 канал" та "Прямий" медіахолдингу "Вільні медіа".

Про це повідомляється на сайті "5 каналу".

"В 7 листопада 2021 року набрав чинності неконституційний закон Володимира Зеленського про, начебто, боротьбу з олігархами. Усвідомлюючи небезпеку, що створює цей закон для подальшого фінансування та діяльності незалежних ЗМІ та опозиційних демократичних сил, у минулу п'ятницю ми створили новий медіахолдинг "Вільні медіа", - сказано у повідомленні.

У заяві зазначається, що власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та "опозиційні депутати, які були журналістами".

"Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу медіа. Наголошуємо, що таким чином трудові колективи є найбільшим акціонером", - йдеться у дописі.

Як вказано в повідомленні, придбання було здійснено за ринковою ціною.

"Значна сума угоди відображає істотний внесок, що родина Порошенків та пов'язані з нею компанії зробили у створення, підтримку та розвиток вільної демократичної преси. Угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни, розрахунки буде проведено відповідно до умов укладеної угоди", - підкреслюють у "5 каналі".

Крім того, в медіахолдингу наголошують, що документи угоди прямо передбачають заборону Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль щодо "Вільних медіа".

"Нові власники "Вільних медіа" найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику", - сказано у заяві

23 вересня 2021-го Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт президента Зеленського № 5599 про статус олігархів. Розгляд супроводжувався суперечками в Раді і сутичками під парламентом але "за" проголосували 279 народних депутатів.

3 листопада Рада ухвалила поправки до законопроєкту № 5599 про олігархів. Визначатиме, хто олігарх буде Рада нацбезпеки та оборони України.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

У травні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі в Україні до переліку олігархів можна віднести 13 людей .

. За даними списку журналу Forbes, трійку найзаможніших українців продовжує очолювати олігарх Рінат Ахметов. Далі у десятці йдуть Віктор Пінчук, Констянтин Жеваго, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Олександр і Галина Гереги, Петро Порошенко, Вадим Новінський, Олександр Ярославський та Юрій Костюк.

Перші засідання Ради національної безпеки та оборони, на яких будуть офіційно визнавати українських олігархів, можуть відбутися в другій половині травня 2022 року, сказав міністр юстиції Денис Малюська.

За матеріалами UA: Суспільне Новини