Працівники львівського телеканалу виступили проти продажу його структурам Медведчука

Працівники львівського телеканалу NTA вимагають відсторонити свого директора Романа Любицького.

Він вирішив продати ЗМІ медіахолдингу депутата від ОПЗЖ Тараса Козака, передає НВ.

"Ця інформація стала для нас повною несподіванкою. Вважаємо неприпустимою будь-яку співпрацю зі структурами, які діють для інтересів країни-агресорки Росії. Цю позицію ми неодноразово публічно озвучували та будемо робити це и надалі в ефірах наших проєктів", - йдеться в заяві.

Любицькиий є лише формальним директором NTA, заявили працівники. Він не має жодного впливу на редакційну політику. Увесь контент для телеканалу створює продакшн-компанія НТА+, засновниками якого є Віталій Крутяков та Наталія Струк, а працівниками - творчий колектив телеканалу NTA.

Співробітники медіахолдингу, пов'язаного з підсанкційними нардепами з ОПЗЖ Тарасом Козаком і Віктором Медведчуком, створюють новий канал. Новий канал, який планують запускати співробітники каналів ZIK, NewsOne і "112", створюється на базі регіонального львівського каналу "Перший незалежний",