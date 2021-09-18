Прапор України, який відправлять на Місць буде надрукований на 3D-принтері з українського титану.

Український прапор збираються доставити на Місяць в рамках місії українсько- британської компанії Spacebit.

Про це повідомляє "Укроборонпром".

Сам політ запланований на весну 2022 року, а прапор роздрукують на 3D- принтері з українського титану.

Також повідомляється, що цей політ є першою місією на супутник Землі за участю України.

Засновник і виконавчий директор компанії Spacebit Павло Танасюк розповів, що символічною стане доставка прапора нашої держави, надрукованого на 3D- принтері з українського титану. Під час його виготовлення було використано спеціальну технологію "зеленого", або безвідходного, виробництва.

"Для нас велика честь бути тією командою, завдяки якій прапор України вперше в історії опиниться на поверхні Місяця та яка здійснить першу українську місію на супутник Землі", - додав він.

В "Укроборонпромі" розповіли, що на Місяць відправлять обладнання для дослідження ґрунту, випробування технології відбору зразків, збирання інформації про теплові властивості та магнітне поле тощо. Спочатку вантаж потрапить до великого кратера Lacus Mortis на ближній стороні Місяця, а згодом - до цікавої для науковців темної плями Oceanus Procellarum на поверхні небесного тіла.

Датчики, вироблені на українських підприємствах, збиратимуть інформацію про радіаційний фон, а спеціальна камера транслюватиме відеострім з поверхні. Всі отримані дані будуть доступні вітчизняним науковцям для розвитку космічних програм.

Як повідомляв УНІАН, українсько-британська компанія Spacebit планує в 2022 році здійснити свою першу місію на Місяць, під час якої на поверхню супутника Землі буде доставлена техніка для проведення наукових досліджень.