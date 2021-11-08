Проблеми редакції Kyiv Post пов'язані із тиском на Ківана з боку Офісу президента, - Севгіль Мусаєва

На її думку, "комусь" дуже не подобалось, що видання, яке було джерелом інформації про Україну для посольств, міжнародних організацій та експатів, писало про "Вагнергейт", офшорний скандал, антикорупційні органи та реформи загалом.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва у своєму фейсбуці написала, що неофіційні проблеми у редакції Kyiv Post з'явились кілька тижнів назад. І пов'язані вони з тиском Офісу президента на власника видання Аднана Ківана.

На її думку, Kyiv Post - основне джерело інформації про Україну для посольств, міжнародних організацій та експатів. І "комусь не подобається, що видання писало на теми "Вагнергейту", офшорів, антикорупційних органів та реформ загалом.

Відтак намагались вплинути на видавця видання Браяна Боннера та його колектив, але це - "справа марна. Брайан відомий своєю принциповістю і за 25 років зміг зберегти незалежну редакційну політику. Тому вирішили просто позбавитися.

Нагадаємо, що 8 листопада власник видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про тимчасове призупинення роботи редакції для перезавантаження.

Журналістка видання Анна Миронюк написала, що сьогодні, прийшовши на роботу, колектив дізнався про власне звільнення. У такий спосіб, вважає вона, Ківан намагається позбутися незалежних журналістів/ок.

14 жовтня Олена Ротарі, менеджерка медіа Аднана Ківана - оголосила про вакансії в новому виданні, яке називатиметься "Київ пост" та виходитиме українською мовою. Вона наголосила, що це буде автономне видання з окремою редакцією.

Тоді Браян Боннер у коментарі "Детектору медіа" підтвердив, що видання запускатиме українськомовний проєкт із такою самою назвою. Планувалось, що Олена Ротарі стане заступницею шефредактора (deputy chief editor), що відповідатиме за українськомовну та російськомовну версії. За матеріалами "Детектор медіа".