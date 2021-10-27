Редакція створеного при центрі "Бабин Яр" медіа звільняється всім складом: у чому причина

Головний редактор Yar Media, створеного нещодавно при меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр", колишній головний редактор видання BirdInFlight Євген Сафонов повідомив, що редакція Yar Media всім складом звільняється через розбіжності з видавцем. Про це він написав у Facebook.

Про запуск нового медіа меморіальний центр "Бабин Яр" оголосив 22 жовтня. Розробкою концепції Yar Media займався український блогер Анатолій Ульянов, який отримав притулок у США після нападу на нього членів партії "Братство" у 2009 році.

В анонсі запуску медіа сказано, що мета проєкту - "перетворити пам'ять про трагедію Бабиного Яру на джерело людяності, створити місце діалогу різних і разом зробити суспільство більш привітним для всіх".

"Нас цікавить людина в її різноманітті, хоч би якими були її погляди, вподобання, особливості чи походження", - йдеться в анонсі.

У маніфесті Yar Media сказано: "Історія Бабиного Яру продовжується до сьогодні - всередині нас, навколо нас і по всьому світу: у кожній країні та в будь-якій ситуації, де людина перестає бачити людину в ближньому і прагне її виключити, знищити, стерти. Щоб не було. Бабин Яр - це погромлений табір і зацькований квір, зґвалтована жінка і задушений поліцією афроамериканець, клітки з іммігрантами, які тікають від воєн, і океани бездомних, які просять милостиню у тих, хто дивиться на них з гидливою зневагою".

Також у маніфесті йдеться, що "Бабин Яр відбувається тоді, коли Батьківщина важливіша за Людину, коли Нація важливіша за Людину, коли Країна важливіша за Людину".

У соцмережах спалахнула дискусія про доречність такої концепції медіа при меморіальному центрі Голокосту.

Сафонов, пояснюючи причину звільнення колективу Yar Media, написав: "У Музеї Бабиного Яру працюють професійні, чесні, сміливі люди. Вони створюють видатні проєкти. Одним із таких проєктів міг стати YAR. Але на тому, що можна робити від його імені, а що робити не можна, ми з видавцем не зійшлися. Редакція всім складом йде у вільне плавання".

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.