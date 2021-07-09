РНБО планує створити реєстр заборонених сайтів

8 липня РНБО ухвалила остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук член Інтернет- асоціації України і член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на РНБО було ухвалено остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнагляду", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому видавався просто абсолютно неможливим в Україні", - зазначив він.

"Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, та шансів відверто мало. Вам усе ще пофіг? Гадаєте не дійде до голоду і хлібних карток, які здаються такою ж фантастикою зараз? А я от уже не думаю", - додав він.

У коментарі "НВ.Бізнес" Тульєв сказав, що робоча група почне повноцінну роботу з понеділка.

За його словами, політичне рішення про створення реєстру вже ухвалено.

"В українському законодавстві не прописано, крім рішення суду щодо дитячої порнографії, не прописано як саме має відбуватися це блокування. Наше оскарження в ЄСПЛ зараз будується на тому, що в Україні немає процедури і немає законної підстави щось заблокувати", - пояснив він.

Водночас Тульєв додав, що "за цей час можуть поміняти закони".

За його словами, в РНБО хочуть розробити технічні вимоги до блокування, які будуть описувати як саме оператори мають здійснювати блокування сайтів.

За матеріалами Гордон.