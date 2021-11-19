Росія влаштувала інформаційну атаку на електронну систему охорони здоров'я в Україні - МОЗ

Проти системи охорони здоров'я України Росія веде інформаційну кампанію. Про це із посиланням на дані Служби безпеки України повідомила 19 листопада заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, брифінг якої транслювали у Facebook.

"Слідом за інформаційною кампанією, яка спрямована проти вакцинації від COVID-19, СБУ фіксує ознаки старту нової атаки з проросійської сторони на систему охорони здоров'я. Останні дні в інформаційному просторі фіксується поява нових - відверто неправдивих - статей, які стосуються реформи електронних лікарняних та загалом роботи електронної системи охорони здоров'я", - сказала вона.

За словами заступниці глави МОЗ, "використовуються вже знайомі наративи російського телебачення про те, що система не витримує, а люди начебто відмовляються від отримання послуг".

"Ми розуміємо мету цих атак - методами російської пропаганди в Україні намагаються посіяти недовіру до державних медичних послуг та дестабілізувати ситуацію у системі охорони здоров'я. Однак реальний стан справ дозволяє нам спростувати поширені меседжі", - заявила Карчевич.

Вона наголосила, що електронною системою охорони здоров'я користується вже понад 32 млн українців.

"Щоденно в системі працюють понад 225 тис. активних користувачів із понад 5 тис. медичних закладів", - пояснила Карчевич. За матеріалами "Гордон".