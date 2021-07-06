Сайти держструктур в Україні відновили роботу. У СБУ пояснили, що сталося

Сайти Офісу президента, Національного антикорупційного бюро, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної служби спеціального зв'язку та захисту і Державного бюро розслідувань, доступу до яких увечері 6 липня не було, відновили роботу.

СБУ пов'язує збій у роботі свого сайту з технічними несправностями. Про це в коментарі "Буквам" повідомив прессекретар спецслужби Артем Дехтяренко.

У СБУ вважають, що падіння сайту є виключно "технічним питанням". "За наявною інформацією, це пов'язано з технічними проблемами інтернет- провайдера", - сказав Дехтяренко.

Цю інформацію LIGA.net підтвердили в Держспецзв'язку. "Стався аварійний технічний збій у роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів декількох органів державної влади України", - ідеться в коментарі.

Технічний збій стався внаслідок ремонтних робіт кількох блоків обладнання компаній-провайдерів. Зараз роботу ресурсів відновлено - технічні фахівці Держспецзв'язку та сервіс-провайдерів розв'язали проблему. За матеріалами Гордон.