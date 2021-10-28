СБУ цьогоріч знешкодила 65 тисяч ботів у соцмережах

З початку року кіберфахівці СБУ блокували роботу 12 "ботоферм" потужністю понад 65 тисяч акаунтів, через які у соцмережах поширювався антиукраїнський, антивакцинальний та інший деструктивний контент.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема локалізовано понад 1200 кібератак та кіберінцидентів на об'єкти критичної інфраструктури. А для захисту кібербезпеки держави за матеріалами СБУ відкрито 427 кримінальних проваджень. 62 зловмисників уже притягнули до кримінальної відповідальності.

"Серед масштабних спецоперацій, викритих кібердепартаментом СБУ - блокування діяльності транснаціонального угруповання хакерів, які своїм шкідливим програмним забезпеченням Egregor та Maze "зламали" понад 150 компаній з Європи та США. Збитки від діяльності цих хакерів становлять понад $80 млн", - зазначили в СБУ.

Крім того, заблоковано масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Через несанкціоноване втручання в роботу відповідного Державного реєстру, щороку злочинці незаконно отримували понад $150 млн.

СБУ активно протидіє поширенню фейків проросійської пропаганди. Зокрема за цей період розпочато 36 кримінальних проваджень за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Засуджені 23 особи.

Кіберфахівці СБУ викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ. Країна- агресор залучила українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Телеграм-каналів: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница" тощо.

Як зазначається, також кіберфахівці СБУ припинили деструктивну діяльність мережі інтернет-агентів, якою керували з РФ. Зловмисники діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей. Вони підбурювали користувачів соцмереж до участі в акціях протесту та порушення громадського спокою.

Заборонено в'їзд в Україну 83 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті.

За матеріалами Департаменту кібербезпеки СБУ внесено пропозиції до Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій стосовно 187 фізичних та юридичних осіб.

Крім того, за рішенням РНБО обмежили роботу 500 вебресурсів за поширення деструктивної інформації про порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України. Заборонили діяльність 81 розробника програмного забезпечення та постачальника комп'ютерного обладнання з країни- агресора, які діяли на шкоду інтересам нашої держави.

Також на території України блоковано роботу трьох електронних платіжних систем та 29 афілійованих компаній, які використовували для фінансування терористичної діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні кіберфахівці СБУ заблокували механізм з легалізації грошових коштів для представників міжнародних хакерських угрупувань. За даними слідства, маскуючись під різними нікнеймами в мережі "Даркнет", група зловмисників використовувала розгалужену мережу підставних осіб, фінансових сервісів та проводила складні операції з легалізації злочинних доходів в інтересах кіберзлочинців.