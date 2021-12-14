СБУ ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

У ході слідчо-оперативних дій у Києві викрито ще одну схему незаконного одержання міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, передає Укрінформ.

Як свідчать попередні дані, прибуток зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця. Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні.

Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє жителів столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.

За різні суми грошей вони вносили дані "клієнтів" до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Для передачі списків на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок та передавали гроші.

За матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності й притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Раніше у Київській області правоохоронці викрили підпільний центр з виготовлення фальшивих СOVID-сертифікатів, QR-коди яких зчитували пристрої перевірки.