SpaceX запустить у середу на орбіту групу з 60 інтернет-супутників

Американська компанія SpaceX має намір у середу вивести на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink, повідомив спеціалізований сайт Spaceflight Now.

Запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з мінісупутниками для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink передбачається здійснити о 12:34 за часом Східного узбережжя США (о 18:34 за київським часом) зі 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (штат Флорида).

Це буде вже 24-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників від травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1383 космічних апаратів. Попередня партія з 60 супутників Starlink була запущена 24 березня.

На сьогодні компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а надалі - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій в реалізацію проєкту оцінюється в $ 10 млрд.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.