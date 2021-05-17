SpaceX здійснила черговий запуск ракети-носія Falcon 9 із 52 супутниками системи Starlink

Американська компанія SpaceX здійснила черговий запуск ракети-носія Falcon 9 із 52 супутниками системи доступу до інтернету Starlink.

Трансляція велася на Twitter-сторінці компанії, пише Суспільне.

Також SpaceX запустила два супутники інших компаній, Capella Space і Tyvak. Запуск ракети відбувся о 18:56 15 травня за місцевим часом (о 1:56 неділі за київським часом - ред.) з майданчика Космічного центру імені Джона Кеннеді на мисі Канаверал в штаті Флорида.

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Компанія повідомила, що перший ступінь ракети-носія здійснив посадку на платформу в океані. Це вже 28-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників, починаючи з травня 2019 року. Що відомо 29 квітня компанія SpaceX здійснила запуск 60 супутників Starlink.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що його міністерство пропонує американській компанії SpaceX зробити Україну пілотним майданчиком для запуску швидкісного інтернету Starlink.

Американська компанія бізнесмена Ілона Маска SpaceX планує розширити свою глобальну мережу інтернет-покриття Starlink, зокрема на рухомі транспортні засоби.