Сподіваємось, Kyiv Post знайде спосіб відновити роботу, - посольство США в Україні

Упродовж 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіаголосів України.

Про це заявили в пресслужбі посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора був сумний день для українських ЗМІ. Протягом 26 років Kyiv Post був одним із найважливіших незалежних медіаголосів України будь-якою мовою та невтомним провідником журналістських стандартів. Ця роль залишається важливою, і ми сподіваємося, що буде знайдено спосіб, який дозволить виданню продовжувати виконувати цю роль і в майбутньому", - підкреслюють в американському посольстві.

Нагадаємо, ввечері 8 листопада видавець найстарішого в Україні щотижневого англомовного видання Kyiv Post Аднан Ківан заявив про негайне закриття газети.

Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва повідомила, що Kyiv Post закрився через тиск Офісу Президента.

Своєю чергою прессекретар президента Сергій Нікіфоров заявив, що Офіс Президента не має відношення до проблем видання KyivPost.