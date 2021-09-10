Суд відкрив справу про анулювання ліцензії каналу НАШ

Окружний адмінсуд Києва відкрив дві справи про анулювання ліцензій каналів НАШ і Максі ТВ з ініціативи Нацради з теле- і радіомовлення. Про це повідомив Детектор медіа член Нацради Максим Онопрієнко.

За його словами, по каналу Наш суд відкрив провадження через рішення Нацради про подачу позову від 19 серпня. Причиною такого рішення був виступ в його ефірі лідера забороненої в Україні Комуністичної партії Петра Симоненка, який, на думку держрегулятора, говорив фрази, що розпалюють ворожнечу.

По Максі ТВ провадження було відкрито за рішенням Нацради від 11 березня. Тоді держрегулятор визнав факт відмови ліцензіата в проведенні перевірки. За інформацією Нацради, цей канал всупереч ліцензії віщає під логотипом каналу Наш.

Відзначається, що обидва провадження будуть розглядатися в спрощеному порядку - без виклику сторін.

"Оскільки це спрощене (провадження, - ред.), без виклику, засідань не буде, це спеціальна процедура. Чи не буде певної дати. Ми дізнаємося результати розгляду. Подаємо докази і документи паралельно, якщо в цьому є необхідність", - пояснив Онопрієнко.

Згідно з інформацією на сайті НАШ, телеканал належить Володимиру Кузьмичу Мураєву - батькові екснардепа Партії регіонів і Опозиційного блоку Євгена Мураєва.

Нацрада неодноразово проводила позапланові перевірки каналу НАШ і з 2019 роки намагається анулювати його ліцензію в суді. Це провадження зупинено, бо в суді почали оскаржувати рішення Нацради, на підставі якого був поданий позов, зазначає Детектор медіа.

У грудні 2020-го в ефірі НАШ представник російських терористів на Донбасі ретранслював наративи країни-агресора. Нацрада призначила позапланову перевірку каналу.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ