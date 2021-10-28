Суспільне запускає дитячий YouTube-канал із мультфільмами

Суспільне мовлення презентувало власний YouTube-канал "Бробакс" з мультфільмами для маленьких українців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє "Суспільне".

До проєкту ввійшли чотири анімаційних серіали "Тото", "Маленький Бу", "Яся та її робот" і "Портал пригод" для дітей віком від 2+ до 7+ років. Це пізнавально-розважальні проєкти від провідних українських студій- виробників, які стали переможцями мистецьких конкурсів Суспільного цього року.

"Різно сюжетні історії знайомитимуть дітлахів зі світом навколо, допомагатимуть опановувати перші соціальні навички. На дітей старшого віку чекають захопливі мандрівки у минуле та майбутнє. Нові проєкти поєднуватимуть сучасне яскраве зображення, динамічний сюжет та потужну пізнавальну складову", - ідеться у повідомленні.

За словами члена правління Суспільного, що відповідає за інформаційне мовлення та діджитал-платформу Тетяни Кисельчук, цифрові платформи на Суспільному мовнику - це місце зустрічі з новими аудиторіями.

"В першу чергу ми мріяли зустрітися з дітьми та їхніми батьками. Це перший системний підхід Суспільного до виробництва дитячого контенту, і ми пишаємося співпрацею з найкращими анімаційними компаніями України", - заявила Кисельчук.

Як розповіла керівник редакції дитячого та підліткового мовлення цифрових платформ Суспільного Вікторія Мурована, Суспільне розпочинає діалог з новими аудиторіями. На її думку, нині в українському інформаційному просторі домінує продукт, вироблений в інших країнах, "а діти споживають контент хаотично. Така ситуація є викликом і можливістю водночас".

Суспільне залучило провідні українські студії, які мають досвід створення продуктів для дітей.

"Ми зосередили потенціал виробників навколо створення безпечного та якісного контенту, що відповідає місії та цінностям Суспільного...Одночасно над проєктами працювало понад 100 фахівців різних дотичних виробничих напрямів, а також психологи та маркетологи. До створення долучилися й відомі українці, усе найцікавіше - зовсім скоро у соцмережах нового каналу "Бробакс", - додала Мурована.