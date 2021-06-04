Телеканал ATR отримає державне фінансування

Телеканал ATR отримає фінансування з державного бюджету, оскільки переміг в оголошеній закупівлі на створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні кримськотатарською та іншими мовами для аудиторії корінних народів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"За результатами публічних закупівель канал ATR отримає фінансування з держбюджету. Відтак, 3 червня 2021 року було оголошено про проведення закупівель на суму 24,987 млн гривень на створення та поширення інформаційного продукту на телебаченні кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для авдиторії корінних народів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважують, що закупівлі проведено із застосуванням переговорної процедури, що обґрунтовано відсутністю конкуренції з технічних причин. А саме, згідно з листом Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, єдиним каналом, що здійснює мовлення кримськотатарською мовою на територію АР Крим та м. Севастополь є канал ATR (юридична особа ТОВ "ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ "АТЛАНТ-СВ").

Власне, ATR і став переможцем закупівель.

"Ще у квітні ми розпочали процедури закупівель, мета яких - забезпечити доступ наших громадян, що через окупацію знаходяться в ізоляції, в тому числі інформаційній, до українського телебачення та радіо. І надання бюджетного фінансування та підтримка теле-та радіокомпаній, які здійснюють мовлення на тимчасово окуповані території України допоможе це зробити. Було оголошено три закупівлі, з яких дві відбулися за принципом переговорної процедури. Мова йде про дитячий кримськотатарський канал "ЛЯЛЄ" та кримськотатарський канал ATR. Я вже неодноразово казав, що наш підхід простий - умови отримання державного фінансування мають бути однакові для всіх мовників на тимчасово окуповані території: прозорі, чесні, за європейськими стандартами", - наголосив віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Як повідомлялося, 22 квітня 2021 року було оголошено перший тендер для ТРК, що здійснюють мовлення на території тимчасово окупованих Росією АР Крим та м. Севастополь. 18 травня 2021 року, Мінреінтеграції за результатами закупівель підписало угоду з кримськотатарським дитячим каналом "ЛЯЛЄ" на створення та поширення інформаційного продукту кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для дитячої аудиторії. Вартість угоди згідно із результатом закупівель становить 3 млн грн.

Також під час Комітетських слухань "Про забезпечення стабільного українського мовлення на тимчасово окуповані та прикордонні території України" Резніков наголосив на необхідності розробки комплексної цільової програми забезпечення стабільного українського мовлення на вразливі території. За матеріалами Укрінформ.