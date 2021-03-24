TikTok містить не більшу загрозу для користувачів, ніж Facebook, вважають фахівці

В Citizen Lab проаналізували додаток Tik Tok з метою виявлення проблем, пов'язаних з кібербезпекою, конфіденційністю і цензурою.

За словами експертів, TikTok, ймовірно, містить не більшу загрозу для користувачів, ніж соціальна мережа Facebook. Фахівці провели аналіз як додатку TikTok, доступного за межами Китаю, так і його китайської версії - Douyin.

У Китаї розробники додатків несуть відповідальність за контент, розміщений на їх платформах, що змушує їх більш активно застосовувати цензуру відповідно до державних директив, що обмежують свободу слова.

Як показали результати дослідження, ні TikTok, ні Douyin не виявляють шкідливої поведінки. Хоча Douyin містить динамічне завантаження коду і цензуру пошуку на стороні сервера, TikTok не має подібних функцій. Обидві програми мають код, що обмежує заборонений контент. Douyin обмежує деякі політичні терміни в пошуку, але поки неясно, чи є у TikTok цензура будь- якого політичного контент. Douyin також збирає додаткову інформацію про пристрої і деякі шаблони використання, які зберігаються всередині компанії і іноді передаються іншим китайським компаніям.

"У TikTok кінцевий результат налаштування загальної бази коду, схоже, створює продукт, який в значній мірі відповідає міжнародним галузевим нормам, оскільки ми не виявили ніяких небажаних функцій, подібних до тих, що є в Douyin, а також серйозних відхилень від практики конфіденційності, безпеки і цензури, в порівнянні з Facebook", - пояснили фахівці.