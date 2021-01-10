Twitter назавжди заблокував акаунт Дональда Трампа

в особистому акаунті Трамп вже публікувати дописів не може, він написав свою думку в офіційному профілі президента США, інформує CNN. При цьому відреагував досить емоційно.

Як я вже говорив давно, Twitter пішов ще далі у забороні свободи слова, співробітники компанії скоординувались разом з демократами і лівими радикалами, аби видалити мій акаунт зі своєї платформи, аби змусити мене замовкнути, - написав Трамп.

У відповідь на цю критику у твіттері відреагували миттєво: видалили 4 дописи поки що чинного глави Білого дому з облікового запису президента США.