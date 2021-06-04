Twitter запустив сервіс за платною підпискою

Сервіс мікроблогів Twitter заявив про запуск Twitter Blue - першого сервісу підписки, за користування яким користувачі будуть вносити щомісячну плату. Як повідомляє CNBC, поки сервіс доступний користувачам з Канади і Австралії, які будуть платити по 3,49 і 4,49 долара в місцевій валюті на місяць.

Відзначається, що Twitter Blue - перша спроба сервісу серйозно диверсифікувати свої доходи. Поки 86% доходу становить плата за рекламу. Згідно з планами компанії, вона хоче досягти числа в 315 мільйонів передплатників і подвоїти свій дохід до 2023 року.

Серед функцій, які отримають користувачі Twitter Blue, - можливість скасовувати твіт. Тобто, вони зможуть встановлювати 30-секундний таймер, який дозволить "повернути" публікацію, якщо її потрібно виправити. Це не зовсім функція редагування твітів, про яку часто просять користувачі, але вона дозволить їм подивитися, як буде виглядати повідомлення, до його відправлення.

Крім того, у користувачів платної підписки з'явиться папка з закладками, спеціальний режим, який дозволяє читати довгі пости, доступ до кольорових тем Twitter в додатку і можливість вибрати персоналізований значок програми на смартфоні.

Введення платних функцій Twitter анонсував в лютому. Тоді, зокрема, компанія заявила про введення функції платних твітів. Вона передбачає, що користувачі зможуть отримувати плату з передплатників за перегляд якогось "додаткового контенту". Це можуть бути ексклюзивні твіти, підписка на розсилку, доступ до товариства або значок підтримки користувача. Коли ця опція стане доступна, поки невідомо. За матеріалами ZN.ua