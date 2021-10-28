У Білорусі заблокували сайт Deutsche Welle

Сайт мовника DW перестав відкриватися в Білорусі при спробі зайти на нього через більшість провайдерів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Як зазначається, сайт DW у четвер уже не відкривався, натомість з'являлася стандартна заглушка міністерства інформації країни про обмеження доступу до сайту.

Інтернет-провайдери по-різному блокують сайт. Зокрема, при відкритті сайту через провайдер "Белтелеком" з'являється плашка про блокування. З мобільного телефону портал наразі відкривається, повідомляють джерела DW у Білорусі.

Раніше сьогодні у Білорусі перестали відкриватися сайти інших ЗМІ - видань "Настоящее время та "Новый час".