З 17 травня у додатку Дія запрацюють нові послуги. Вони стануть доступними після презентації на Diia Summit.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Ідеться про такі послуги як: Зміна місця реєстрації онлайн у Дії - одна з найпопулярніших послуг в Україні. І тепер вона буде доступна онлайн у Дії в декілька кліків. Жодних черг та купи документів. Одна заява і онлайн-підтвердження від власника житла. Уже зараз до пілотного проєкту приєдналися Київ, Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне. А протягом року послуга буде масштабована на всю країну.

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який на рівні держави закріпить декларативну прописку. Вам більше не треба буде ходити у військкомат або у ЦНАП з документами на житло.

Автоматична реєстрація ФОП.

На порталі діє послуга з реєстрації бізнесу онлайн. Це одна з найпопулярніших послуг на порталі. За рік функціонування послуги було відкрито 247 тисяч ФОП, з яких понад 50% (124 687) онлайн.

У середньому в реєстратора йде 21 хвилина на обробку заявки. Тобто на обробку цих заяв було витрачено 5 200 313 хвилин. Це 86 671,9 людино-годин або 10 834 робочі дні. Це 43 роки.

Уже 17 травня з'явиться автоматична реєстрація ФОП у Дії. Це суттєво спростить процес та пришвидшить розгляд заяви. Тепер реєстрація ФОП займе до 2 хвилин. Це буде однією з найзручніших послуг в Україні.

Дія.Підпис.

Сьогодні отримання більшості держпослуг, де потрібна ідентифікація особистості, потребують електронного підпису. Дія. Підпис - це можливість підписувати будь-які документи, отримувати держпослуги просто з телефона вдома, в метро чи під час ранкової кави - у кілька кліків.

Усе, що потрібно зробити, - пройти перевірку за допомогою FaceID. Програма зіставить ваше фото з фотографією із Демографічного реєстру та згенерує електронний підпис.