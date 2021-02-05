У Голосі запропонували закрити співробітникам NewsOne, 112 і ZIK доступ до Верховної Ради

У Верховній Раді пропонують заборонити працювати у будівлі парламенту співробітникам заблокованих в Україні прокремлівських пропагандистських каналів NewsOne, 112 і ZIK.

З такою ініціативою у п'ятницю, 5 лютого, виступив народний депутат від партії Голос Роман Лозинський.

За його словами, попри на санкції, введені стосовно зазначених каналів, їх співробітники продовжують працювати у парламенті.

"Переважна більшість народних депутатів з проукраїнською позицією наполягає на тому, щоб так звані журналісти з проросійських каналів не працювали у парламенті України. Я хочу сьогодні підкреслити - рашизм не пройде. Такий рашизм не повинен проходити і на третій поверх нашого парламенту", - заявив нардеп.

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є близьким соратником кума президента РФ Віктора Медведчука.

Уже вночі почали відключати пов'язані з ним пропагандистські канали 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Крім того, під санкції потрапили Новий формат, Аріадна ТВ, ТВВибор, Партнер ТВ і Лідер ТВ, телерадіокомпанія 112-ТВ, Новини 24 години, Нові комунікації.

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