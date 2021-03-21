У Криму покращилася ситуація з прийманням українського FM-радіо - правозахисники

Росія продовжує блокувати FM радіомовлення в північному Криму, проте ситуація з розповсюдженням українського сигналу на сьогодні покращилася.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Кримська правозахисна група в березні 2021 року провела новий моніторинг мовлення радіостанцій FM діапазону на півночі півострова. Порівняно з попереднім моніторингом, який було проведено в грудні, ситуація з розповсюдженням українського сигналу покращилася", - повідомляють правозахисники.

Зокрема, в грудні минулого року сигнал українських FM радіостанцій був зафіксований лише в 7 із 19 населених пунктів. У березні цього року українське мовлення було доступним у 13 населених пунктах із того ж списку.

"Як і раніше неможливо почути українські FM радіостанції в населених пунктах Солоне Озеро, Єрмакове, Придорожнє, Зарічне, Джанкой, Овочеве. В усіх цих населених пунктах на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Лобановому, Мартинівці, Завіті-Ленінському, Красноармійському, Вишнівці, Зеленій Ниві, Красноперекопську, Ішуні можна почути лише одну українську радіостанцію. У Воїнці, Новоолександрівці, Армянську - по 2 радіостанції, в Істочному - 3 радіостанції, в Передмістному - 6 українських FM радіостанцій.

Також зазначається, що біля КПВВ "Чонгар", на окупованій території півострова, можна послухати програми 5 українських FM радіо, а 3 українські радіостанції чути з боку Криму.

Правозахисники нагадали, що поруч із КПВВ "Чаплинка" на окупованій території Криму було встановлено нову телерадіовежу.

Кримська правозахисна група повідомила, які українські FM радіостанції можна послухати в 19 населених пунктах північного Криму, а також які російські радіостанції заглушають українські частоти.

Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня Кримська правозахисна група заявила, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з розповсюдженням сигналу українських радіостанцій, частоти яких після окупації півострова зайняті російським FM-мовленням.

Блокування Росією українських вебсайтів і радіостанцій було засуджено ГА ООН у резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", ухваленій 16 грудня 2020 року. За матеріалами Укрінформ.