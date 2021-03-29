У Мінцифри назвали найпопулярнішу серед українців послугу на порталі "Дія"

У квітні 2020 Мінцифри запустило портал "Дія". Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, яка послуга є найбільш популярною на порталі.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Послуги з відкриття, внесення змін та закриття ФОП стали одними із перших онлайн-сервісів на порталі "Дія" та одними з найпопулярніших. Процес реєстрації ФОП скоротився з 30 до 3 етапів. Зараз заповнення форми займає лише 10-15 хвилин", - зазначив віце-прем'єр.

На сьогодні уже понад 275 тисяч українців успішно скористалися послугами, а 94% користувачів задоволені якістю цих послуг.

"Важливо, що при відкритті ФОП можна також зареєструватися платником ПДВ. А ще послуга з реєстрації ФОП включає взяття на облік платників єдиного податку податковою службою та державними органами статистики", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що у 2020 році близько 40% підприємців відкривали ФОП онлайн. У 2019 році ця цифра становила лише 5%.

Уже цієї весни Мінцифри запустить автоматичні послуги для ФОП, аби після звернення громадян автоматична система приймала рішення щодо реєстрації фізичної особи-підприємця, внесення змін або закриття.

Крім того, на "Дії" також доступні послуги для ТОВ. Послуга з відкриття ТОВ займає близько 30 хвилин. Наразі через портал зареєстрували 1700 відкритих ТОВ.

Нагадаємо, кожен другий українець скористався щонайменше однією державною е- послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших - отримання паспортів та послуги на порталі та в застосунку "Дія".

У Кабінеті міністрів вирішили заборонити державним органам вимагати від громадян паперові документи чи довідки. У КМУ розробляють відповідний законопроєкт.

Так, Мінцифра анонсувала нові послуги в сервісі "Дія", які з'являться вже у квітні цього року. Серед нововведень - електронний лікарняний та цифровий підпис.

За матеріалами РБК-Україна.