У ПриватБанку з'явився фальшивий сайт-клон

Користуєтеся онлайн-банкінгом? Переконайтеся у тому, що це дійсно ваш банк. На що звернути увагу.

У США невідомі створили шахрайський сайт (https://p-invest.site), який є "клоном" сайту ПриватБанк. Він використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти та компанії без згоди ПриватБанку, а також айдентику банку та інших юридичних осіб, повідомляє прессекретар ПриватБанку Олег Серга у Facebook.

ПриватБанк попереджає своїх користувачів про новий вид шахрайства під прикриттям бренду банку.

У ПриватБанку зазначають, що шахраї заманюють у проєкт пропозицією високого доходу за шахрайською схемою, із застосуванням соціальної інженерії та ймовірного хакерства.

Односторонній канал зв'язку в проєкті також свідчить про шахрайський характер - після заповнення форми людиною оператор шахрайського центру виходить на зв'язок для "відпрацювання" клієнта, зазначає УНІАН.

Серга також додав: "ПриватБанк звернувся до відповідних правоохоронних органів із заявою задля припинення діяльності шахраїв".

За матерiалами ZN.UA