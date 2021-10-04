У роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався масштабний збій

Про збої у роботі повідомляють користувачі у всьому світі, проте причини цього поки не відомі.

У роботі платформ Facebook стався збій. Йдеться про сервіси WhatsApp, Messenger і Instagram.

Соціальні мережі Facebook та Instagram у десктопній версії перестали працювати, а мобільні версії цих соцмереж фактично не оновлюються.

Про це повідомляють користувачі Інтернету у всьому світі, а також свідчать дані порталу downdetector.

Причини збою поки не відомі.