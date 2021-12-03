У роботі Telegram стався глобальний збій

У роботі Telegram стався збій. Користувачі деяких країн повідомляють про проблеми при роботі з додатком. Про це УНН повідомляє з посиланням на Downdetector.

Як повідомляє сервіс, за останню добу по всьому світу фіксуються збої у Telegram.

Зазначається, що найчастіші проблеми фіксують в роботі самого додатка - 49%.

Ще 33% користувачів повідомляють про проблеми при підключенні сервера, і ще 18% - стикаються з проблемами при отриманні повідомлень.

На карті збоїв роботи відзначені країни: Україна (Київ), Росія (Москва, Санкт-Петербург), Білорусь, де спостерігаються збої в роботі месенджера.