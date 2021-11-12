У роботі TikTok стався збій

Сьогодні, 12 листопада в роботі соцмережі TikTok стався глобальний збій. Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються сьогодні користувачі - робота програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Згідно з даними сервісу, збої почалися приблизно о 15:50 за Києвом. На поточний момент від користувачів з США надійшло понад 13 тисяч скарг. В інших країнах спостерігаються незначні проблеми.

Відзначимо, що крім проблем з роботою програми - 51%, користувачі скаржаться на доступ до новинної стрічки - 29%, а також повідомляють про проблеми при з'єднанні з сервером - 21%.